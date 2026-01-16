受験シーズンもいよいよ本番、17日から大学入学共通テストがはじまります。山口県内の各試験会場では準備が行われました。このうち山口市の山口大学吉田キャンパスでは、朝から職員が受験番号のシールを机に貼るなど会場の準備を進めていました。県内の試験会場はこのほか8か所あり、昨年度より102人多い4566人が志願しています。試験科目や日程は例年通りですが、今年度から共通テストがWEB出願となったため当日は、