17日から大学入学共通テストが始まります。試験会場の鹿児島大学では準備が行われました。会場を下見する受験生もいて「自分の力がしっかりと発揮できるように頑張りたい」と力を込めました。17日から2日間の日程で全国一斉に行われる大学入学共通テスト。県内では14の試験会場で約5700人が受験する予定です。試験会場の一つ鹿児島大学では職員が机の消毒をしたり受験番号をはるなど準備を進めていました。大学入学共通テ