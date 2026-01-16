あす１月１７日の追悼式典を前に「つむぐ」の文字が浮かび上がりました。１７日に追悼式典が行われる神戸市中央区の東遊園地では、復興のシンボル「希望の灯り」の火が紙灯籠に移されました。今年は「震災の記憶と教訓を先の世代につないでいく」という思いを込め「つむぐ」の文字がかたどらていれます。発生時刻の１２時間前には黙祷が捧げられ、訪れた人たちは手をあわせました。（１２歳のときに被災した人）「３０年