15日、台北で会談する加藤前財務相（左）と台湾の頼清徳総統（総統府提供・共同）【台北共同】加藤勝信前財務相は15日、台湾の頼清徳総統と会談した。加藤氏が訪問先の台北で16日、明らかにした。日台間の投資や観光などでの交流強化を巡って意見交換した。西銘恒三郎衆院議員と福原淳嗣衆院議員も同行した。安全保障を巡るやりとりもあったという。台湾総統府によると、頼氏は会談で「高市早苗首相のリーダーシップの下で台