風邪やインフルエンザの流行期に免疫ケアを学んで病気を予防しようと、熊本市の白川小学校で特別授業が開かれました。 授業ではキリンビバレッジの免疫アドバイザー、生出壮さんが体に入ったウイルスとたたかう免疫の仕組みを説明し、免疫ケアには「バランスの取れた食事や適度な運動、十分な睡眠などが大切で、乳酸菌を含む食品が免疫力を高める」と話しました。 ■児童「毎日笑ったりしているから、それが免疫ケアに