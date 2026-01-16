ボートレース芦屋のG1「全日本王座決定戦開設73周年記念」は16日の5日目10〜12Rで準優勝戦が行われ、17日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。吉田裕平（29＝愛知）が準優勝戦11R2着で優勝戦出場切符を手にした。前検日に「今年は事故なくけがなく、昨年の自分を超えられるようにしたい。これにSGとか、G1とかのタイトルが付いてきたらうれしい」と語っていた。早くもそのチャンスが巡ってきた。「年始から