（資料写真）１６日午後２時５分ごろ、小田原市の小田急小田原線富水駅で人身事故が発生した。小田急電鉄によると、同線は新松田─小田原間で一時運転を見合わせ、３１本が運休したり遅れたりし、約５１００人に影響した。