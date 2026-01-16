Googleは1月14日(米国時間)、「Personal Intelligence: Connecting Gemini to Google apps」において、同社のAIアシスタント「Gemini」にパーソナライズ機能「Personal Intelligence」を導入すると発表した。GmailやGoogleフォト、YouTube、Google検索などの既存アプリと連携し、体験を強化するという。Personal Intelligence: Connecting Gemini to Google apps○Personal Intelligenceの特徴Personal Intelligenceは「複雑な情報