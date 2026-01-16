落語家の三遊亭好楽（７９）、錦笑亭満堂（４２）が１６日、都内で行われた「舞台『ウチの師匠がつまらない』取材会」に俳優の渡辺裕太、佐藤正宏とともに出席した。同公演は、芸人から新たな道を求めて好楽に弟子入りした満堂の成長をつづったショートエッセーを舞台化したもの。渡辺が満堂を、佐藤が好楽を演じる。満堂と渡辺は繁華街で出会った飲み仲間だ。舞台のために髪を切った渡辺に満堂は「申し訳ない…」と苦笑い。