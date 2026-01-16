エア・ウォーターは1月15日、大阪・関西万博で20万人以上が体験した「ネオライフスタイルLDK」の一部を、大阪府摂津市にある同社のオープンイノベーション施設「エア・ウォーター健都」に移設すると発表した。これにより、万博閉幕後も「ミライの運動」「ミライの食事」の体験を継続的に提供するという。「ネオライフスタイルLDK」(左)は、エア・ウォーター健都(右)に移設され、「ミライの運動」や「ミライの食事」の展示が継続さ