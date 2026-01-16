ノルディックスキー・ジャンプ男子の小林陵侑（２９＝チームＲＯＹ）が?日本のエース?として圧巻の実力を示した。Ｗ杯男子個人第１７戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１３７メートル）予選が１６日、北海道・大倉山ジャンプ競技場で行われ、小林は１３９メートルの１４０・８点で貫禄の首位通過。１７日の本戦進出を決めて「イメージもすごく（良くて）予選には間に合った。状態？よくわからないけど、修正はできているので。悪くはない