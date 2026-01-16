エア・ウォーターは1月14日、北海道鹿追町、帯広ガスとともに、鹿追町のバイオガスプラントで生成されるバイオガスを精製し、バイオメタンとして都市ガスに混入して供給する「地産地消型サプライチェーン」の構築に向け、3者で共同検討を開始すると発表した。家畜ふん尿由来のバイオメタンを都市ガスに混入する取り組みは国内初とされる。バイオメタンを都市ガスに混入する「地産地消型サプライチェーン」○取り組みの概要十勝地域