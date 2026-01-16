季節ごとの景色や、おいしいものが大好きなふゆこさん。 ある日、2匹の猫と出会い、うちに連れて帰ることに。 好奇心旺盛な男の子・ヨルと、マイペースでお姫様な女の子・アサ。 ふゆこさんと、2匹？ふたり？ちょっと不思議な猫たちとの寄り添うような暮らしが始まった。この記事の画像を見る お花見、梅仕事、お盆、花火、紅葉、冬支度のお裁縫… さくらんぼ、お祭りの綿あめ、焼き芋、エッグノック、手作りパン… 季節の移