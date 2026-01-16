NECは1月15日、サーバやGPUなどのコンピューティングリソースをネットワーク上で分散配置できる「NEC Composable Disaggregated Infrastructureソリューション」を1月下旬から提供開始すると発表した。データセンターや研究機関などにおける設備投資や運用コストの削減、省電力化を実現するとしている。NEC Composable Disaggregated Infrastructureソリューションのイメージ○ソリューションの概要このソリューションは、NECの独