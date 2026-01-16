俳優の窪塚洋介さん（46）が、2026年1月15日にインスタグラムのストーリーズを更新。俳優の森田剛さん（46）・宮沢りえさん（52）夫妻をまじえた写真を公開した。ゴルフ場で4ショット窪塚さんはストーリーズで「森田剛＆宮沢りえ 夫妻 meets Sami-T」として、森田さんと宮沢さん、レゲエアーティストのSAMI-Tさんとの、ゴルフ場での4ショットを公開。森田さんと宮沢さんは身を寄せ合って、宮沢さんが森田さんの背中に手を回し、仲