Ｊ２北海道コンサドーレ札幌の川井健太監督（４４）が、今季主将を１月２８日から始まる熊本キャンプまでに決める意向を示した。１６日のＪ１浦和との練習試合後、報道陣に質問され「僕も彼らに会ったのが１月９日が初めてで、グラウンドでも５回か。キャラクターもちょっと分からないので、そこは楽しみながら決めたいと思います。もうちょっと待ってください」と笑った。そこから更に時期を追及されると「いいプレッシャー