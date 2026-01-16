タレントの指原莉乃プロデュースのアイドルグループ「≠ＭＥ」「≒ＪＯＹ」のメンバー５人が１６日、都内で開催したグループ恒例「二十歳のつどい」に出席した。晴れの日を迎え、≒ＪＯＹの大西葵は「１０代に執着があったので２０歳に少し怖さもあったのですが、変わらないなと。自分の中で変わりたくないものは変わらず、成長し続けていけたら良いなと思います」と決意。逢田珠里依（じゅりい）は「車の免許を２０歳の節目に