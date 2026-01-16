NMIXX - O.O / THE FIRST TAKEサムネイル 6人組の韓国ガールズグループ・NMIXXが、16日22時よりプレミア公開される「THE FIRST TAKE」に初登場。【動画】NMIXX - O.O / THE FIRST TAKE（1月16日22時よりプレミア公開）YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」の第631回公開の詳細が発表となった。 第631回は、6人組の韓国ガールズグループ、NMIXXが「THE FIRST TAKE」に初登場。今回披露するのは、2022年にデビュー曲