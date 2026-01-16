左から左から逢⽥珠⾥依、江⾓怜⾳、川中⼦奈⽉⼼、⼤⻄葵、山田杏佳 今年二十歳を迎える川中子奈月心（≠ME）、逢田珠里依（≒JOY）、江角怜音（≒JOY）、大西葵（≒JOY）、山田杏佳（≒JOY）が16日、都内で開催された『二十歳のつどい 2026』に登壇。振袖についてや二十歳の実感など語った。MCは蟹沢萌子（≠ME）が務めた。【写真】≠ME＆≒JOY『二十歳の