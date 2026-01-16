東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。16日朝の佐賀空港は滑走路が一面、濃い霧に覆われ、見通しが悪い状態となりました。前日の夜に雨が降った影響で、空気中の水分が増えました。その空気が朝の冷え込みで霧になりました。北九州地方と筑後地方では濃霧注意報が発表されていて、17日朝も濃い霧が発生する可能性がありそうです。16日は朝からよく晴れて青空が広がりましたが、黄砂