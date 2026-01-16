創業６０年を迎えた「スパリゾートハワイアンズ」（福島県いわき市）のリニューアル計画記者発表会が１６日、同所で行われ、運営する常磐興産株式会社代表取締役会長・山本俊祐氏、取締役社長執行役員・関根一志氏が出席した。リニューアルは昨年からスタートしており、２０２８年３月までに総額１１０億円以上を投じて大規模な改装を実施する。テーマは「ノスタルジックなハワイと現在のハワイ」。２つの時代・空間をつなぐハ