社長になりすましてメールを送り、現金を騙し取る“ニセ社長詐欺”が急増しています。どのような手口で大金を騙し取るのか？東海テレビ「ニュースONE」の安蒜豊三キャスターにも“ニセ社長”からのメールが届いていました。 ■突然「LINEのグループ作って」社長からのメールは“偽物” 2026年の年明け早々、安蒜キャスターに1通のメールが届きました。差出人には所