「大学入学共通テスト」が17日から2日間の日程で行われます。長野県内は14会場で行われ、信州大学松本キャンパスでは16日に会場の準備が行われました。午後3時ごろ、信州大学松本キャンパスでは職員が入り口に案内板を設置しました。試験会場では、受験番号などが書かれたシールが貼られました。長野県内での大学入学共通テストは14会場で行われ、志願者は計8431人で去年より105人少なくなっています。今回から受験票は各自