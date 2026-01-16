FRaUが発信し続けるSDGsの思いに共鳴する企業や専門家を招き、サステナブルな情報共有と異業種間の交流の場として開催してきた「FRaU 共創カンファレンス」。第3回となる今回は、2025年12月19日に開催された。2026年に向けてFRaUが掲げるテーマは「日本における“もったいない”がつくる未来」。このテーマのもと、サステナブルな活動を続ける企業や専門家が登壇し、それぞれの立場から講演を行った。なかでも会場の関心を集めたの