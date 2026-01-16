１６日、韓国・ソウル駅で、尹被告の公判に関するニュースを見る市民。（ソウル＝新華社配信／朴晋沢）【新華社ソウル1月16日】韓国メディアは16日、特殊公務執行妨害などの罪に問われた同国の尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領が一審で懲役5年の判決を言い渡されたと報じた。計8件の刑事裁判を抱える尹被告にとって、内乱関与を巡る初の判決となった。１６日、韓国・ソウル駅で、尹被告の公判に関するニュースを見る市民。（