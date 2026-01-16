インターネットの通販サイトで嘘の決済情報を使い、約420万円分の商品券をだまし取った疑いで23歳の男が逮捕されました。無職の加藤嵩大容疑者（23）は、インターネットの通販サイトで農産物と交換できる商品券を注文する際、総額が0円や1円になるように決済を改ざんし、商品券423万9000円分をだましとった疑いが持たれています。商品券は金券ショップで売りさばいていて、現金300万円ほどを得たとみられています。加藤容疑者は調