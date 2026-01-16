◇大相撲初場所6日目（2026年1月16日東京・両国国技館）交通機関の遅延によって力士が取組時間までに到着できないアクシデントが起きた。この日早朝、JR東海道線内で発生した停電の影響により、山手線や京浜東北線が運転見合わせに。午前8時頃から常磐線も運転に遅れが生じたため、常磐線沿線の茨城県内に部屋を構える二所ノ関部屋と式秀部屋の一部の力士が取組時間に間に合わなくなってしまった。序二段4番と三段目1番の