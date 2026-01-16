時速200km以上の速度で高級スポーツカーを運転して乗用車に衝突し、夫婦を死亡させた罪に問われている男に、検察は懲役15年を求刑しました。彦田嘉之被告（56）は2020年8月、神奈川・川崎市の首都高湾岸線で、車線変更を妨害する目的で時速200kmから268kmで高級スポーツカーを運転し、乗用車に衝突して、乗っていた内山仁さん（当時70）と妻・美由紀さん（当時63）を死亡させた危険運転致死の罪に問われています。16日の裁判で検察