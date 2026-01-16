交通事故の遺族7人が、危険運転致死傷罪の適用についてより厳しい基準を求める要望書を提出しました。平口法相に要望書を提出したのは、飲酒運転事故の遺族7人です。危険運転致死傷罪をめぐっては、先月、法制審議会で適用基準を「呼気1リットルにつき0.5ミリグラム以上」などとする案が取りまとめられました。遺族は、加害者が現場から逃げたり、水を飲んだりして、意図的にアルコール数値を下げるケースも多いと指摘し、より厳し