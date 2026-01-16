神奈川・横浜市の山中竹春市長が会見し、「出過ぎた表現があった」と一部の発言を認め謝罪しました。横浜市・山中竹春市長：私の思いが出過ぎた表現があると思う。当該幹部職員に対して率直におわびをしたい。山中市長は人事部長との会話の中で、別の職員のことを「スペックが低い」「頭が悪い」などと発言したことについて、「一対一のクローズドな空間で人事評価の一環としての会話だった」と発言を認めました。一方で、人事部長