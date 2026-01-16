私はマリコ。ひとり娘のミユは小学5年生です。ある日、ミユが泣きながら帰宅してきました。推しVtuberがプリントされたクリアファイルを禁止されたと言うのです。キャラクターものはルール上OKなのに、どうしてうちの娘だけ……？しかし個人面談で先生から聞かされた話は少し違っていました。ミユが授業中にファイルを眺めるから学習の妨げになっていたのです。私はミユの話を鵜呑みにして、一方的に判断してしまっていたことを