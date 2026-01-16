サッカーのベルギー1部リーグ、シントトロイデンは16日、J2サガン鳥栖からFW新川志音（18）が完全移籍すると発表した。U―22（22歳以下）日本代表の新川は大阪府出身で175センチ、65キロ。2023年から下部組織の鳥栖U―18（18歳以下）に所属し、昨年2月に下部組織に在籍したままトップチームでプレーできる「2種登録」された。同年10月にプロ契約を締結すると、J2リーグ戦33試合に出場し、チーム3位の5得点をマーク。同年12月