「なんの容疑者」など訝しむ声も女優の新川優愛がぎょっと目を引くようなプライベートショットを披露し、話題を集めている。普段、仕事中もプライベートでもあまり写真を撮らないという新川は「気まぐれで」と自撮りショットを投稿した。自ら「不審者感がすごい」という姿は、ベージュのキャップにグレーのパーカー姿。フードをキャップの上からかぶっており、マスク、眼鏡と相まって印象がガラリと変わった?怪しげ?な雰囲気