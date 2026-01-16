¤³¤ó¤Ê¤ËÂçÎÌ¤Î¥·¡¼¥ë¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö5GAP¡×¥¯¥Ü¥±¥ó¤¬X¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤ËÊ³Æ®¤¹¤ë»Ñ¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºßÂç¥Ö¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥·¡¼¥ë¸ò´¹¡×¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Æþ¼êº¤Æñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥É¥í¥Ã¥×¥·¡¼¥ë¡×¡£¥¯¥Ü¥±¥ó¤Ï¡¢¥·¡¼¥ë¤¬ÂçÎÌ¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅ¹Æâ¤òÊª¿§¤¹¤ë¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤ò¡Ö½¸¤á¤â¸ò´¹¤â¤·¤Þ¤»¤ó¡£Ãµ¤·¤È¹ØÆþ¤¬»ä¤ÎÇ¤Ì³¤Ç¤¹¡×¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤ËÅê¹Æ¡£»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤ËÊ³Æ®¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò