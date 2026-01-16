山形県上山市の養護学校できょう、小正月の伝統行事、だんご木づくりが行われ、子どもたちが地域の人たちとの交流を楽しみました。 【写真を見る】小正月の伝統行事だんご木づくり児童が地域の人たちとの交流を楽しむ（山形） 地域の人「だんご作ってみる？みんなにわたすよ～」 上山市の県立ゆきわり養護学校では子どもたちに地域の人たちにだんご木づくりを教わりながら伝統行事に触れてもらおうと、３０年ほど前から