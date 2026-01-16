福岡各地では今週末も、家族や友人と楽しめるイベントが開催されます。（イベントは天候等で変更、中止になる場合があります） 福マルシェ@鳥飼八幡宮採れたてイチゴや冬野菜の他、カレー、たこ焼きなどのあったかフードが登場する。季節野菜を使った人気ベーカリーも初出店。日時:1月18日(日)、午前9時半〜午後2時場所:鳥飼八幡宮（福岡市中央区）https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/58022/黄金セレクション人間国宝が手