“ハローキティ”も“ばつ丸”もお寿司に変身！カプセルトイ『サンリオキャラクターズ』全6種が登場 2026年1月下旬より、カプセルトイ『サンリオキャラクターズお寿司キーチェーン』が全国で順次発売されます。価格は1回500円。ラインナップは“ハローキティ”や“マイメロディ”をはじめ、“シナモロール”“ポムポムプリン”など人気キャラクター全6種が登場。さらに“けろけろけろっぴ”や“バッドばつ丸”もユニーク