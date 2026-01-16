1月15日午後に静岡市清水区で起きた停電について、中部電力パワーグリッドは送電線の保護装置の設定値が誤っていたことが原因だったと発表しました。 1月15日午後4時50分頃、静岡市清水区で約3000戸が停電し、2時間後の午後7時頃に復旧しました。 中部電力パワーグリッドは、静岡市清水区の送電線の保護装置の設定値が誤っていたことが停電の原因だったと発表しました。 県内の別の送電線が故障し、保護装置の設定