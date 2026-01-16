新党「中道改革連合」をめぐり自民党の一部から警戒する声が上がっていることに、自民党の麻生副総裁は「選挙に強い議員は公明党の票をあてにしていない」と一喝しました。【写真を見る】自民・麻生副総裁「選挙弱い奴がいろいろ言うんだよ」 立憲・公明の新党めぐり“公明票が減る”との自民党内の一部の声にきょうから韓国を訪問している自民党の麻生副総裁は李在明大統領と会談したあと、取材に応じ、立憲民主党と公明党が