ボートレース芦屋のG1「全日本王座決定戦開設73周年記念」は16日の5日目10〜12Rで準優勝戦が行われ、17日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。素晴らしいの一言だ。5日目6R、5コースの佐藤隆太郎（31＝東京）は1周1マークで針の穴を通すような捲り差しで2番手。2マークをブン回って先頭の森高一真に迫ると、2周1マークで差し切って先頭を奪取。1号艇だった前半2Rも捲り差して先行した瓜生正義を2マークで差し返