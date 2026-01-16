16日午後、神奈川県平塚市で、神社で飼われているポニーが一時脱走する騒ぎがありました。国道を全力で疾走する一頭のポニー。16日に平塚市で撮影された映像です。警察によりますと午後4時すぎ、「国道1号で馬を目撃した」という通報がありました。ポニーは近くの神社で飼われているもので、小屋に入れようとしたら暴れて逃げ出したということです。ポニーは国道1号を走り、およそ260メートル先で確保されたということで、ケガをし