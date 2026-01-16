熊本市の商業施設で面識のない男子中学生に暴行を加えけがをさせたとして、中学生の少年（15）が傷害の疑いで逮捕されました。 少年は1月6日、男子中学生の顔を殴ったり蹴ったりして、頭部の打撲などのけがをさせた疑いが持たれています。 警察によりますと、男子中学生は「一方的に殴られた」と話しているということです。 この事件の前に、2人の知人の間で金銭トラブルがあったとみられています。 警察の調べに少年は「腹が