カーリング女子日本代表のフォルティウスが1月16日、札幌市内で練習を公開した。日の丸のついたユニホーム姿で、時折笑みもこぼれる和やかな雰囲気の中で調整。自身5度目の挑戦で初の五輪に臨むスキップの吉村紗也香（33）を中心に、来月6日に開幕するミラノ・コルティナ冬季五輪に向けて着々と準備を重ねている。