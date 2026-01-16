17日から大学入学共通テストが始まります。熊本市内の会場では、受験生が試験会場を下見しました。試験会場のひとつになっている熊本大学。本番を翌日に迫る中、下見に訪れる受験生の姿が見られました。中にはこんな光景も…文豪・夏目漱石像。漱石に頭をなでられると頭が良くなるという言い伝えがあり、あやかろうという受験生もいました。17日から始まる共通テストですが…。■平井友莉「今年から準備物に変更があります。受験票
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 吉野家の価格にミスリードと指摘
- 2. 立民にとって「最悪の一手」か
- 3. GACKTの旧友 中学生と行為し撮影
- 4. クリス・ハート 警察沙汰と報道
- 5. 経営者の偽物メール 1億円を詐取
- 6. 娘に「出ていけ」父が号泣した訳
- 7. 熊本の中3男子 傷害容疑で逮捕
- 8. スパーリングしていた大学生死亡
- 9. 香取慎吾の激変姿にファン困惑
- 10. 強制執行で刺殺 緊迫の逮捕劇
- 1. 吉野家の価格にミスリードと指摘
- 2. 立民にとって「最悪の一手」か
- 3. GACKTの旧友 中学生と行為し撮影
- 4. 経営者の偽物メール 1億円を詐取
- 5. 熊本の中3男子 傷害容疑で逮捕
- 6. スパーリングしていた大学生死亡
- 7. 強制執行で刺殺 緊迫の逮捕劇
- 8. 都の公式アプリ「東京アプリ」1万1000円相当のポイント付与へ 2月2日に開始 物価高対策の一環で
- 9. 高市首相は知っていた 重要証言
- 10. 「フィフィには天罰下る」と非難
- 1. 娘に「出ていけ」父が号泣した訳
- 2. 「私にない性癖」彼にドン引き
- 3. 菅元首相が引退へ「安心した」
- 4. フィフィ「一切の関係を断った」
- 5. 小川アナ 新党結成巡りブチ込む
- 6. 時代が早すぎた…逆ソープの内情
- 7. 今買うべき UNIQLOで大幅値下げ
- 8. 満員電車で膝蹴り 会社員の怒り
- 9. セクシーやな 小泉防衛相に注目
- 10. 「金払った席だぞ」拒否は当然?
- 1. 日本の掘削へ「中国が邪魔しに」
- 2. 日本人から「差別」主張に疑問
- 3. 7歳殺害の教師が無期懲役 韓国
- 4. 麻生太郎氏、韓国大統領と会談
- 5. 470万のSNSアカウントを停止 豪
- 6. 高雄で「ウルトラマン」イベント
- 7. 米中の「南米戦争」の実態とは
- 8. 金正恩氏の娘の行動が社会で話題
- 9. 1晩の睡眠から病気リスクを予測
- 10. 高市早苗氏に批判 中国が認識
- 1. 天皇家とは姿勢がまったく違う…秋篠宮さまの｢いじめ｣発言に社会学者が見たバッシングの根本原因
- 2. 本物の富裕層が着ているブランド
- 3. プルデンシャル生命 約100人関与
- 4. ゆうちょvs他銀行 利息を比較
- 5. 都会のふるさと納税はオワコンか
- 6. 「ひとり鍋」人気 各社しのぎ
- 7. 「幻の青いガーナ」進化、再登場
- 8. 三菱商事 米天然ガス会社買収へ
- 9. 顧客から31億円詐取…社長辞任へ
- 10. ドラム式洗濯乾燥 導入すべきか
- 1. 南極生まれの人、実は11人いる
- 2. LINE「メンバーいません」の原因
- 3. IT人材の約4割 黒字リストラ警戒
- 4. 2025年のノートPC実売ランキング
- 5. カラー対応Kindleレビュー・Apple Watch・風邪が治った後もせきが続く理由などAmazonで売上トップ10のGIGAZINE記事ランキング2025年12月版はコレ！
- 6. シャオミ、新フラッグシップスマホ「POCO F8 Pro」を日本で1月22日9時に販売開始！販売するモデルや価格などの詳細は後日案内
- 7. Xで障害発生か 不具合訴える声
- 8. ピーアップ、マルチタッチ操作にも対応したSIMフリーの折りたたみ型Androidガラホ「Mode1 RETRO MD-02P」を9月下旬に発売！携帯電話ショップ「テルル」にて先行販売
- 9. 楽天ペイ P還元率変更を見送りに
- 10. カシオ、BABY-G＋PLUSの新製品「BGD-10KH」- ハートモチーフの2WAYモデル
- 11. 太古のウミヘビ、最大12m超えで、サメを食べていたかもしれない
- 12. フリマアプリ なぜ急拡大したか
- 13. Amazonの元セキュリティ担当責任者が「顧客の個人情報に一般従業員が自由にアクセスできていた」と証言
- 14. 押井守が監督、完全新作「装甲騎兵ボトムズ 灰色の魔女」。26年展開
- 15. 親切設計 ニトリの新型加湿器
- 16. 2010年冬季(新春)放送開始の新作アニメ一覧
- 17. イオンがペット向け「ドクターカー」拡大へ。災害時に治療や搬送
- 18. 手軽にYouTube動画をダウンロードできるサイト「y2mate.com」の使い方
- 19. Twitter大規模障害 社内で不具合
- 20. YouTube、不快なコメントを投稿する前に内容を見直すよう通知を表示
- 1. センバツ入場行進曲はM!LKに決定
- 2. 児ポ閲覧で契約解除→懲罰決定
- 3. カーショー「相当気まずい事態」
- 4. 「最強打者」日本でもWBC待望論
- 5. 相撲で予期せぬ「止めろ止めろ」
- 6. 保有資産は「小国統治できる程」
- 7. トランプ氏 39カ国への入国禁止
- 8. 大谷の球 3億1700万円→4600万円
- 9. ド軍 超大物タッカーを電撃獲得
- 10. ベッキー＆松本の共演写真に反響
- 1. クリス・ハート 警察沙汰と報道
- 2. 香取慎吾の激変姿にファン困惑
- 3. 夫を元気に…おっぱいアート制作
- 4. 第2の川口春奈か 評価ウナギ登り
- 5. 沢尻エリカの14歳下お相手に感嘆
- 6. 「バキ童」を卒業し結婚に言及
- 7. 谷原章介の起用「お腹いっぱい」
- 8. 中居氏の目撃頻度高まっている訳
- 9. 家族旅行「極秘事項」扱いのワケ
- 10. 元ME:Iをめぐる一部報道を削除
- 1. 10年風邪知らず 保育士の予防法
- 2. 雄星を2年避け…馴れ初め告白
- 3. ルナソルから春コレクション
- 4. 37歳歌手に「チョーハイレグ!」
- 5. マック きのこの山&たけのこ里と
- 6. セブンの「町中華」8商品が登場
- 7. 40代こそ「ベースメイク」で差
- 8. 「運命数」でわかる自分の運命数
- 9. 借金隠して結婚 法律的な問題は
- 10. 嵐の意外すぎる売上1位曲