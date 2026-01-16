17日から大学入学共通テストが始まります。熊本市内の会場では、受験生が試験会場を下見しました。試験会場のひとつになっている熊本大学。本番を翌日に迫る中、下見に訪れる受験生の姿が見られました。中にはこんな光景も…文豪・夏目漱石像。漱石に頭をなでられると頭が良くなるという言い伝えがあり、あやかろうという受験生もいました。17日から始まる共通テストですが…。■平井友莉「今年から準備物に変更があります。受験票