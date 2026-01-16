韓国・ソウルの中心部で路線バスがビルに突っ込み、13人が重軽傷を負いました。韓国ソウルの西大門駅交差点で、きょう午後1時半ごろ、路線バスが歩道に乗り上げてビルに突っ込みました。この事故でバスの乗客や運転手、歩行者ら13人がけがをし、そのうち2人が重傷です。現場は地下鉄・西大門駅近くのオフィスなどが集まる地区で、バスは歩道に乗り上げた後も走り続け、銀行が入るビルに衝突して停止したということです。警察の調べ