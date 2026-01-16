横浜市の山中竹春市長＝2025年6月横浜市の山中竹春市長は16日、自身の暴言やパワーハラスメントが疑われる行為を市の人事部長が記者会見して訴えたのを受け、市役所で記者団の取材に応じた。対象の職員らがいないところで「ポンコツ」「人間のくず」などの発言をしていたと認め「反省している。言動に一層注意する」と述べた。山中氏は、人事部長との人事評価に関するやりとりの中でこれらの発言があったとし「つらい思いをさ