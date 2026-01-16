自民党愛知県連は16日、次期衆院選愛知16区に小牧市長の山下史守朗氏（50）を擁立する方針を固めた。近く党本部へ公認申請する。立憲民主党と公明党の新党結成によって、前回選で落選した公明候補が撤退する方針を踏まえた。