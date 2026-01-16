横浜市の山中竹春市長は16日、自身のパワーハラスメントが疑われる行為を市人事部長が記者会見して訴えたのを受け、市役所で記者団の取材に応じた。「ポンコツ」などの発言をしたと認め「反省している。言動に一層注意する」と述べた。