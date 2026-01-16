クスリのアオキホールディングス（石川県）は１６日、イオンとの資本業務提携の終了を同日の取締役会で決議したと発表した。イオン側はアオキのガバナンス（企業統治）に対する姿勢が相いれないとして提携を解消したと発表していたが、アオキはこれまで「当社が決定した事実はない」としていた。両社は２００３年に資本業務提携を結んだが、イオンは９日、アオキ側から社外取締役の退任や保有株式の売却を要求されたなどとして