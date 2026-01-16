¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡ÛÇÐÍ¥¡¦À¼Í¥¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÉý¹­¤¯³èÌö¤¹¤ë¼·³¤¤Ò¤í¤­¤¬¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ëÁ´¹ñ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¥Ä¥¢¡¼¡ÖHIROKI NANAMI LIVE HOUSE TOUR ¡ÈAKATSUKI¡É¡×¤ò6·î28Æü(Æü)¤è¤ê³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¼·³¤¤Î¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ë°ñ¾ë¤Ç¤Î¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Á´¹ñ6ÅÔ»Ô11¸ø±é¤ò½ä¤ë¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ê¤ë¡£°ñ¾ë¡¦°¦ÃÎ¡¦Åìµþ¸ø±é¤Ï¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¢Ê¡²¬¡¦Âçºå¡¦µÜ¾ë¸ø±é¤ÏÃåÀÊ¤È¡¢¤´´õË¾¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç»²²Ã¤¹¤ë